الرميثي يخطف صدارة القفز في «الشارقة للفروسية»

الشارقة (الاتحاد)

خطف الفارس محمد شافي الرميثي، على صهوة الفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية، جائزة صدارة منافسة التمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، في ثاني أيام منافسات الأسبوع الثالث لبرنامج الموسم الصيفي، الذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق، لتفعيل المشاركات الميدانية للفرسان والخيول داخل الدولة، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية ونادي تراث الإمارات.

وتقام جميع المنافسات في الميادين المغطاة مكيفة الهواء في صالة سلطان بن زايد الكبرى، وصالة مركز الشارقة للفروسية، والتي انتقلت إليها المنافسات من الأسبوع الثالث، وستشهد المزيد منها خلال الصيف قبل ختام البرنامج ببطولة دولية للقفز من فئة النجمتين.

وشهد منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الصيفي الثالث، وتوّج الفائزين فيها، سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومثل اتحاد الفروسية خالد الجنيبي، وترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات الدولي علي مهاجر.

الفوز الذي أحرزه الفارس محمد الرميثي بالفرس «سيباليا» في منافسات الأسبوع الصيفي الثالث، حقق قبله 3 انتصارات في المنافسات الصيفية على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، وفوزه الأخير مع الفرس «سيباليا»، جاء على ميدان الصالة المغطاة بالشارقة، في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز (135) سم، بمشاركة 35 فارساً وفارسة.

ونجح منهم 7 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 5 منهم دون خطأ، وأفضل زمن في التمايز سجله الفارس الرميثي وبلغ (29.06) ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث مع الفرس «كارامبا»، وأكمل معها التمايز في زمن بلغ (30.34) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الله الشربتلي بالجواد "هانتر سي" من نادي الشارقة للفروسية، والزمن (29.38) ثانية.

