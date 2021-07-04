«الأبيض الأولمبي» يُدشن معسكر صربيا

بلجراد (الاتحاد)

دشن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في شهر أكتوبر المقبل بنظام التجمع.

ووضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الإسباني دينيس سيلفا برنامجاً متكاملاً للمعسكر الذي سيستمر حتى السادس عشر من الشهر الحالي يشمل تدريبات صباحية ومسائية واختبارات بدنية ومحاضرات نظرية وغيرها بهدف الاستفادة القصوى من هذه الفترة التي تأتي قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وتضم قائمة منتخبنا الأولمبي في معسكر صربيا 24 لاعباً هم: سلطان عادل محمد (اتحاد كلباء)، عبدالله سلطان البلوشي (بني ياس)، أحمد فوزي جوهر، عبدالله إدريس الحمادي، سالم خيري مفتاح، راكان وليد المنهالي، أحمد محمود الحمادي، يوسف أيمن المنصوري (الجزيرة)، راشد سالم غميل، عمر سعيد بن سواف، سعيد سليمان مبارك (حتا) خلفان حسن النوبي، عمر أحمد سالم (خورفكان)، سعيد عبيد الكعبي، سعود حسن الحوسني (الشارقة)، عيد خميس النعيمي، مروان فهد الوطني، عبدالله عبدالرحمن النقبي (شباب الأهلي)، محمد عباس البلوشي، خالد محمد البلوشي، ناصر علي الشكيلي (العين)، حسين مهدي صادق (النصر)، يوسف علي المهيري، فارس خليل المرزوقي (الوصل).

وقال عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف منتخبنا الأولمبي إن المعسكر الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا والمعتمد من لجنة المنتخبات ، حيث كانت البداية في شهر أبريل الماضي عبر تجمعات داخلية قصيرة على فترات متقطعة بعدها معسكر خارجي في مملكة البحرين لمدة أسبوع خاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني فاز بالأولى بثلاثية مقابل هدفين وفي الثانية بهدفين لهدف.

وأضاف الطلياني أن المنتخب سيخوض عدداً من التجارب الودية أمام أندية صربية خلال الأيام المقبلة بهدف تجربة طريقة وأسلوب اللعب التي سيتبعها الجهاز الفني في المباريات الرسمية ، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر واعدة ومميزة في مختلف الخطوط وأن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على متابعة أداء اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب خلال مشاركتهم مع أنديتهم في مختلف المسابقات المحلية.