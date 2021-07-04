الشارقة يتعاقد مع طبيب برشلونة

الشارقة (الاتحاد)

نجحت شركة الشارقة لكرة القدم، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، بالتعاقد مع الدكتور ريكاردو برونا المدير الطبي السابق لنادي برشلونة الإسباني والمحاضر بجامعة برشلونة، ليكون طبيباً للفريق الأول.

ويعتبر برونا من أصحاب الخبرات الكبيرة في الطب الرياضي، حيث سبق له قيادة الجهاز الطبي لنادي برشلونة على مدار 25 عاماً، والإشراف على الفريق الأول وفرق الأكاديمية والفرق النسائية بالنادي الكاتالوني، حيث عمل بصورة مباشرة مع الفريق الأول منذ العام 1997 مع 9 مدربين مختلفين، وهو المتخصص في إصابات الملاعب والتي نال فيها درجة الماجستير من جامعة برشلونة، مع خبرة كبيرة في معالجة إصابات الأوتار والعضلات.

كما حصل على شهادة الدكتوراه في الإصابات والجينات، ويعتبر قدوم الدكتور برونا للإشراف على الجهاز الطبي في الفريق الأول بنادي الشارقة نقلة كبيرة في مجال الرعاية ومعالجة إصابات اللاعبين بشكل عاجل واحترافي، واستكمالاً لجهود إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية والتي تصب في مصلحة الفريق، من المتوقع أن يلتحق الدكتور برونا بالفريق ابتداء من العاشر من يوليو الجاري.