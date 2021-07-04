«زوارق أبوظبي» تعلن التحدي في سباق «الزمن الأفضل»

كوبيسكي (الاتحاد)

ينطلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة في اختبار حقيقي غداً «الاثنين»، مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 في مدينة كوبيسكي في ليتوانيا، التي تعود كي تستضيف أحداث المنافسة البحرية وبمشاركة ثمانية عشر زورقاً، يتقدمها أبطال الإمارات بمشاركة راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35» ومنصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36»، وأيضاً مشاركة زورق فريق الشارقة في حضور متألق وقوي للإمارات من خلال المنافسة العالمية.

وتقام الجولة بعد تعافي المنطقة وبشكل تام من جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وعادت الحياة بنسبة كبيرة جداً كي تكون كما كانت في السابق بعد اجتياز المراحل الأولى لجائحة كوفيد- 19، بالإضافة لاجتياز بروتوكول سلامة صارم عبر القوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة في المدينة، بالتعاون مع اللجان الدولية المسؤولة عن البطولة، حيث تم التأكد من تطبيق كافة عناصر البروتوكول لكل الفرق المشاركة والحاضرين في البطولة.

وتبدأ المنافسة مع الاجتماع التنويري والإلزامي لكافة المتسابقين المشاركين في الجولة في تمام العاشرة صباحاً، حيث سيتم من خلال الاجتماع تقديم تعليمات ولوائح سباق الزمن الذي سيقام على ثلاث فترات، ومع نهاية الاجتماع تنطلق فترة التجارب الحرة وجس نبض المسار بالنسبة للمتسابقين من أجل التعرف على منحنيات المسار بشكل أفضل والتأقلم معه، ثم تنطلق الفترات الثلاث لسباق الزمن، حيث يتم استبعاد مجموعة من الزوارق حتى الفترة الأخيرة والتي يشارك من خلالها عشرة زوارق، ينطلق كلا منها على حدة لدورتين في محاولة للوصول للزمن الأفضل، حيث سيظفر صاحب المركز الأول بأفضلية الانطلاقة في السباق الرئيسي.

وكان موسم 2019 الذي حمل من خلاله فريق أبوظبي لقب البطولة قد شهد تأهل المتسابق راشد القمزي للمرحلة الأخيرة من سباق السرعة، مما يعزز أيضاً من اطمئنان الفريق لتأهل كافة المتسابقين لهذه المرحلة، من جهته شدد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق على دخول الفريق تحدي السرعة بجدية كبيرة ورغبة في أن ينهي اليوم بالوصول للمراكز الأولى.

وقال: قمنا بتجهيز متسابقينا بشكل متكامل قبل السباق، ونريد أن ننهي هذا اليوم بأرقام عالية تؤهلنا لانطلاقة ممتازة في سباق الغد. وبالرغم من الامتياز الذي تحمله زوارق أبوظبي بأنها الوحيدة التي قامت بالتدريبات والمران المكثف في الأشهر الماضية، إلا أن الرميثي أكد على أن النظرة لبقية المتسابقين لن يكون فيها أي تساهل من قبل متسابقي الفريق، وسيتعاملون مع كل مرحلة من مراحل هذا اليوم على أنها النهائية لضمان تقديم المستوى الأفضل.

ويستهل بطل العالم مرتين المتسابق راشد القمزي وقائد زورق «أبوظبي 35»، المنافسة في هذه الجولة باختبار وتحدي الزمن اليوم، والذي سينطلق على ثلاثة مراحل مختلفة.

وأكد القمزي أن العودة للبطولة بالنسبة له ولكل المشاركين بعد غياب طويل ليست بالسهلة أبداً وحتى مع الجرعات التدريبية المكثفة التي قام بها على مدار الأشهر الماضية، وقال: على الرغم من أننا تدربنا كثيراً في الأشهر والأسابيع المنصرمة وفي أكثر من موقع في العاصمة أبوظبي وفي معسكر إيطاليا، فإن خوض سباق حقيقي ومنذ مدة طويلة يختلف كثيراً عن التدريبات، حيث إن المشاركة مع المجموعة ووسط تحد حقيقي ستكون سباقاً صعباً جداً.

وأضاف القمزي: الفوز في السباق الرئيسي وحصد أول عشرين نقطة في المنافسة على لقب البطولة في 2021 يبدأ من خلال سباق أفضل زمن اليوم من أجل ضمان مركز متقدم في انطلاقة السباق، وبالتالي يجب أن نحاول الوصول إلى السرعات الأعلى من خلال كافة المراحل المختلفة لتحدي الزمن والتي ستكون طويلة وشاقة.

وأكد القمزي الصغير على الاستعداد والجاهزية رغم كل الظروف، خاصة مع المران الذي خاضه قبل الجولة والإعداد العالي للمتسابقين قبل الجولة، وقال: مفتاح الفوز باختصار عبر السرعة الأعلى في الزمن.