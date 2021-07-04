مصر تستضيف انتخابات «عربي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

قرر الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، إجراء انتخابات الدورة الجديدة خلال شهر مايو المقبل في ضيافة الاتحاد المصري للدراجات، حيث ستشهد الانتخابات على منصب الرئيس والأعضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بتقنية الاتصال المرئي، وحضره المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد وكافة نواب وأعضاء مجلس الإدارة.

وتجرى الانتخابات استرشاداً بالتعميم الصادر عن الاتحاد للاتحادات الرياضة العربية بذات الخصوص، مع تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الاتحاد المصري والتنظيم المناسب لهذا الحدث المهم ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

وناقش الاجتماع التأكيد على استضافة مصر، من خلال الاتحاد المصري للدراجات، لمهرجان الدراجة العربية في بطولات الطريق والمضمار وبي ام اكس والجبلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وحث كافة الاتحادات الوطنية العربية للدراجات للمشاركة به، كي يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من مكانة الدراجة العربية إقليمياً ودولياً.

وتم تكليف الأمين العام للمتابعة مع الاتحاد السعودي للدراجات بخصوص استضافته لبطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات، وتذليل العقبات التي قد تعترض تلك الاستضافة، والتأكيد على ضرورة توحيد المواقف والآراء في كافة الاستحقاقات القارية والدولية التي تتواجد بها الاتحادات العربية وتترشح لعضويتها من أجل دعم ذلك التواجد والتأكيد على استمراره.

ووافق الاجتماع على مقترح الأمين العام المتعلق بتعديل قيمة وطريقة احتساب رسوم الاشتراك السنوية التي تساهم بها الاتحادات الأعضاء للاتحاد العربي، وتقسيم تلك الاتحادات إلى 4 فئات، على غرار ما هو متبع لدى الاتحاد الدولي للدراجات، وعلى أن يطبق التقسيم والرسوم الجديدة اعتباراً من بداية العام المقبل.