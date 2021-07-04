منتخب «الشاطئية» يستعد لكأس أوكرانيا في معسكر دبي

دبي (الاتحاد)

يُواصل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية تدريباته اليومية في ملعب اتحاد الكرة ضمن معسكره الداخلي، المقام حالياً في دبي استعداداً للسفر إلى أوكرانيا للمشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية التي ستقام في العاصمة كييف للفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات أوكرانيا «المستضيف»، الإمارات، عُمان، وتركيا.

وتأتي المشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الودية ضمن برنامج إعداد منتخبنا لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا للفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل وذلك في مجمع لوجنيكي الأولمبي.

وحسب الجدول الرسمي الذي تم اعتماده من اللجنة المنظمة للبطولة، سيلعب منتخبنا أولى مبارياته في البطولة أمام شقيقه منتخب عُمان يوم 21 يوليو، فيما يواجه نظيره منتخب تركيا يوم 22 ضمن الجولة الثانية، على أن يختتم مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب أوكرانيا يوم 23 يوليو.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية: إن برنامج إعداد المنتخب للمونديال يسير بالصورة المطلوبة من كافة النواحي، وهناك متابعة مستمرة ومباشرة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لضمان الظهور بشكل مميز في المحفل العالمي.

وأشاد رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب في البطولة الدولية الودية التي أقيمت مؤخراً في دبي بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال، مشيراً أن الأبيض قدم أداء مميزاً ورجولياً طوال المباريات الأربع التي خاضها، وأن الجهاز الفني حرص على منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

من جهته، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس الموافق 8 يوليو الجاري موعداً لسحب قرعة المونديال الذي سيشهد مشاركة 13 منتخباً من مختلف قارات العالم.