الرزوقي يكشف سبب انتقال «عالمي الكاراتيه» إلى القاهرة

علي معالي (دبي)

كشف اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن سبب انتقال جولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج» من طشقند في أوزبكستان إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال: عقدت اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الأوزبكي وبحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأوزبكية في وجود الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، وتحدثت معهم وتم وضع إطار زمني محدد، ولكن يبدو أن المشاكل الداخلية بين الاتحاد المحلي واللجنة الأولمبية حالت دون الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستضافة.

وأضاف اللواء الرزوقي: وجدنا هناك رغبة من جانب الاتحاد المصري لتنظيم البطولة، وقام الجانب المصري بمخاطبة الاتحاد الدولي وتمت الموافقة على إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل، وهو الحدث الثالث الأهم في عالم الكاراتيه في الوقت الراهن بعد أولمبياد طوكيو وبطولة العالم في دبي.

وتابع: البطولة تأتي بعد الأولمبياد وتسبق بطولة العالم التي تقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وتعتبر مصر واحدة من أكبر الدول القوية على مستوى القارة الأفريقية والعالم في الكاراتيه، وتأهل 5 لاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 من أصل 10 لاعبين على مستوى الوطن العربي وهم: علي الصاوي، جيانا فاروق، فريال أشرف، رضوى سيد، عبدالله عبدالعزيز خير دليل على ذلك.

واختتم اللواء الرزوقي: سعداء باستضافة القاهرة لـ«البريميرليج» في هذا الوقت الحرج الخاص بفيروس كورونا، ولدى المصريين خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث العالمية في ظل هذه الظروف، وسبق لهم استضافة هذه النسخة في مدينة شرم الشيخ في 2016 وكنت شاهداً على النجاح في التنظيم، وسبق للقاهرة أن استضافت بطولة العالم عام 1988.