«الإمارات» في صدارة «فرنسا للدراجات»

باريس (الاتحاد)

تصدر تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات ترتيب التصنيف العام لجولة فرنسا، وذلك بفضل أداء هجومي قوي مكّن نجم فريق الإمارات السلوفيني من احتلال المركز الرابع في سباق المرحلة، فضلاً عن المركز الأول في التصنيف العام.

وفاز تادي بالقميص الأصفر بعد اجتيازه مسافة التسلق قبل الأخيرة في المرحلة الثامنة من الجولة، التي أقيمت على مسار بطول 150.8 كم في جبال الألب.

وعلى الرغم من الأجواء الماطرة، انطلق قائد تشكيلة فريق الإمارات في أدائه الهجومي بمساعدة زملائه في الفريق قبل 30.5 كم من خط النهاية وقبل 2 كم فقط من وصوله إلى قمة منحدر كول دو روم (بطول 8.8 كم ومعدل انحدار يبلغ 8.9%)، ليتمكن تادي من التقدم عن المجموعة الرئيسية إلى جانب منافسه ريتشارد كارباز (فريق إينيوس- جريناديرز)، إلا أن السلوفيني البالغ من العمر 22 عاماً استطاع منع منافسه من اجتيازه على مسافة التسلق.

وحافظ بوجاتشار على وتيرة سريعة، مع وصوله إلى مسافة التسلق الأخيرة في كول دو لا كولومبيير (بطول 7.5 كم ومعدل انحدار يبلغ 8.4% قبل خط النهاية بنحو 14.4 كم)، وبذلك تمكن من اجتياز جميع منافسيه ضمن المجموعة المتقدمة، باستثناء منافسه ديلان تيونز (البحرين- فيكتوريوس) الذي فاز بالمركز الأول في المرحلة. وأخيراً حلّ بطل جولة فرنسا لعام 2020 في المركز الرابع، بعد منافسيه إيزاجيير، الذي حل في المركز الثاني ومايكل وودز في المركز الثالث، إلا أن هذه النتيجة كانت كفيلة بفوزه بالقميص الأصفر وتقدمه إلى المركز الأول في التصنيف العام بفارق دقيقة و48 ثانية عن أقرب منافسيه فاوت فان آرت (فريق جامبو- فيزما)، وبفارق 4 دقائق و38 ثانية عن منافسه أليكسي لوتسينكو (فريق أستانا- بريميير تيك).

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوجاتشار: لم أكن أخطط هذا الصباح للانطلاق في أداء هجومي، حيث كنت أنتظر لتتكشف تطورات السباق قبل أن أقرر تحركاتي، كان السباق صعباً منذ بدايته، حيث شهد أداء هجومياً من معظم الدراجين، لكنني كنت في موقع متقدم، واستفدت من الأجواء الماطرة التي أفضلها، لذا قررت الانطلاق في أداء هجومي قبل وصولنا إلى مسافات التسلق الثلاث الأخيرة، وطلبت من الفريق مساعدتي في مقدمة المجموعة تمهيداً لانطلاقي، وهذا ما كان، ومع أنني اتخذت هذا القرار في وقت مبكر من السباق بعيداً عن خط النهاية، إلا أنني أدركت أن جميع المنافسين كانوا يواجهون صعوبات عدة مثل الأجواء الباردة، فضلاً عن الأداء القوي من زملائي ماكنالتي وفورمولو وبقية الفريق.

وأضاف: أنا سعيد جداً بالنتيجة اليوم، ولاسيما بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مع زملائي في سباق أمس. وبعد أن تمكنا من استعادة القميص الأصفر، سنبذل جميعاً قصارى جهدنا للحفاظ على صدارة التصنيف العام، وأنا واثق من قدرتنا على ذلك.وسيشارك بوجاتشار في المرحلة المقبلة مرتدياً القميص الأصفر، ليصبح بذلك أصغر دراج في التاريخ يرتدي القميص الأصفر في جولتين متتاليتين.

التصنيف العام

تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 29:38:25

فاوت فان آرت (جامبو- فيزما) +1:48

أليكسي لوتسينكو (أستانا- بريميير تيك) +4:38