الوحدة إلى معسكر إسبانيا غداً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تغادر بعثة فريق الوحدة عبر مطار أبوظبي إلى إسبانيا صباح غدٍ «الاثنين»، لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يستمر حتى 25 من الشهر الحالي بمدينة أليكانتي، والذي تتخلله 3 أو 4 مباريات حسب البرنامج الذي أعده الهولندي هينك تين كات المدير الفني لـ«العنابي»، والذي سبق الفريق بالوصول إلى مقر المعسكر قادماً من بلاده.

وبدأ الوحدة تحضيراته للموسم في 26 من يونيو الماضي، بتدريبات تقوية عضلات في صالتي الحديد بمقره في أبوظبي وأكاديميته بالشهامة، شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء جواو بيدرو، الذي انضم للفريق قبل 4 أيام، وتم تقديمه رسمياً، بعد بداية تعاقده مع النادي مطلع هذا الشهر.