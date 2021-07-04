الوحدة يفوز بالصفقة الأهم في دوري الخليج العربي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم، أمس، تعاقدها مع البرازيلي جواو بيدرو (28 عاماً) حتى صيف 2023 بعد انتهاء إعارته من الظفرة إلى بني ياس رسمياً بنهاية يونيو الماضي، في واحدة من أقوى صفقات الصيف حتى الآن.

وكان نادي الوحدة قد قطع الطريق على عدد من الأندية المنافسة، الساعية للفوز بتوقيع اللاعب بالتعاقد معه منذ فبراير الماضي، بعد شراء بطاقته الدولية من نادي الظفرة لتعزيز صفوفه للموسم الجديد، الذي يبحث فيه عن العودة إلى منصات التتويج.

وأكد جواو بيدرو خلال موسمين في دوري الخليج العربي موهبته وقدراته الكبيرة، بتقديمه مستويات عالية توجها بإحرازه 30 هدفاً في الدوري بقميصي الظفرة وبني ياس، وساهم في تقديم الأخير لواحد من أفضل مواسمه، بالمنافسة على الدرع حتى الجولة الأخيرة، مما يجعله الصفقة الأهم في الدوري بالانتقالات الصيفية حتى الآن.

وتعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي المحترف جواو بيدرو بعقد ممتد لموسمين، حيث تمني الإدارة نفسها بأن يوفق اللاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات منظومة النادي.

ويجمع حلم مشترك بين جواو بيدرو وناديه الجديد يتمثل بالحصول على بطولة الدوري في الموسم، ويتسلح المهاجم البرازيلي بتأقلمه في «الخليج العربي» وتألقه للافت في الموسمين الماضيين.

وسبق لجواو بيدرو أن سجل في مرمي الوحدة بشعاري الظفرة وبني ياس، كما سجل في مرمى فريقيه السابقين، وهو في طريقه إلى سابقة في ملاعب دوري الخليج العربي، بإحراز الأهداف في جميع الأندية التي لعب بشعاراتها الثلاث.

ويبقى التحدي الأكبر أمام جواو بيدرو في مواصلة رحلة التألق للموسم الثالث على التوالي، وتشكيل مثلث هجومي مع السوري عمر خريبين والنجم إسماعيل مطر لقيادة الوحدة لمعانقة درع الدوري بعد 11 عاماً من الغياب.