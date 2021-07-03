فيدرر يحطم الآمال البريطانية في قرعة «رجال ويمبلدون»

لندن (رويترز)

إذا كان هناك وقت مثالي للإطاحة بروجر فيدرر مبكرا من بطولة ويمبلدون للتنس، فهو هذا العام وهو ما كان يؤمن به كاميرون نوري وجمهوره البريطاني.

ويتحدث الفوز الشاق لفيدرر 6-4 و6-4 و5-7 و6-4 اليوم السبت عن نفسه. وبلغت آمال المصنف 29 في التفوق على فيدرر، صاحب الرقم القياسي في نادي عموم إنجلترا بتسعة ألقاب، ذروتها بعد أن خالفت البريطانية إيما رادوكانو المشاركة ببطاقة دعوة التوقعات، بالتأهل لدور 16، قبل أن يدخل نوري الملعب الرئيسي لمواجهة الأستاذ السويسري.

وازدادت الآمال في تحقيق آخر لاعب بريطاني بقرعة الفردي لمفاجأة، بالنظر أيضاً إلى أن فيدرر لعب القليل من المباريات في آخر 18 شهراً، وكان محظوظاً بالاستمرار في البطولة، بعد أن نجا أمام أدريان مانارينو في الدور الأول، بعد إصابة اللاعب الفرنسي وانسحابه عند التعادل بمجموعتين.

لكن فيدرر أظهر استعداده لتلقي المزيد من الضربات للتمسك بحلمه في تحقيق اللقب مجدداً.

وتكفي مواجهة فيدرر في أشهر ملاعب العالم للشعور بالتوتر، وكان هذا واضحاً في الشوط الأول حين ارتكب نوري ثلاثة أخطاء مزدوجة.

ونجا من بداية سيئة وتماسك حتى الشوط السابع، حين كسر فيدرر الإرسال ليمضي المصنف السادس نحو حسم المجموعة الأولى. وكانت بداية المجموعة الثانية مضطربة أيضاً للاعب البريطاني، الذي سدد كرة نحو المدرجات وأصاب صبياً في وجهه، وبعد التأكد من أن الصبي بخير قذف له منشفة رسمية لويمبلدون كهدية.

وصفق الجمهور له بسبب هذا التصرف، لكن فرصه تراجعت في اللقاء حين كسر فيدرر إرساله ليتقدم 2-1. وحافظ اللاعب السويسري، الذي يحتفل بعيد ميلاده 40 الشهر المقبل، على التقدم ليظفر بالمجموعة الثانية، وبدا أنه يقترب من حسم اللقاء حين نال نقطة كسر الإرسال عند التعادل 5-5 في المجموعة الثالثة.

لكن ضربة خلفية خاطئة من فيدرر أبقت على آمال نوري، ثم كسر إرسال فيدرر الذي أهدى منافسه المجموعة بضربة أمامية غير دقيقة.

وواصل نوري الضغط بكسر الإرسال خلال التعادل 3-3 في المجموعة الرابعة، لكن اللاعب الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، أنقذ الموقف في الشوط التاسع ليكسر الإرسال ويتقدم 5-4.

وحسم فيدرر انتصاره 104 في بطولته المفضلة، ليضمن خوض الأسبوع الثاني في نادي عموم إنجلترا للمرة 17 في آخر 18 مشاركة.