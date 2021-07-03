الإصابة تجبر كيريوس على الانسحاب من ويمبلدون

لندن (رويترز)

اضطر الأسترالي نيك كيريوس، إلى الانسحاب من بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم اليوم السبت.

وظهر كيريوس بشكل رائع في المجموعة الأولى وكسر إرسال المصنف 16 ثلاث مرات، لكنه احتاج إلى الحصول على وقت للعلاج للتعافي من إصابة في عضلات البطن أثناء التقدم 5-2.

وعاد كيريوس ورغم التأثر بالإصابة فقد حسم المجموعة الأولى، لكنه عانى بشدة في المجموعة الثانية خاصة في ضربات إرساله. وبعد أن أدرك أوجيه ألياسيم التعادل، ذهب كيريوس إلى الشبكة وتصافح مع منافسه ليتسبب في إحباط المشجعين في الملعب رقم 1، حيث كانت الآمال كبيرة في متابعة مباراة مثيرة.

وقال كيريوس البالغ عمره 26 عاماً: لم ألعب بهذا المستوى لفترة طويلة، وعندما تلعب ضد منافس جيد مثل فليكس، تحتاج إلى أفضل أسلحتك وهي ضربات الإرسال، لكني شعرت بإصابة.

ولم يلعب كيريوس إلا في القليل من المباريات منذ توقف النشاط العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19. وسيلحق أوجيه ألياسيم بذلك بمواطنه دينيس شابوفالوف في دور الستة عشر، وهي أول مرة في حقبة الاحتراف يظهر فيها لاعبان من كندا في منافسات فردي الرجال في هذا الدور المتقدم بالمسابقة. وتفوق شابوفالوف على آندي موراي يوم الجمعة.

وتأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الرابع من البطولة عقب فوزه على الأميركي تايلور فريتز 6 / 7 (3 / 7) و6 / 4 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4).

واستطاع زفيريف أن يحسم الفوز بالمباراة في ساعتين و37 دقيقة. وفي مباراة دور الستة عشرة المقررة يوم الاثنين سيلتقي زفيريف، المصنف الرابع في البطولة، مع الكندي فيليكس أوجير أليازمي، المصنف العاشر في البطولة.