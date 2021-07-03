بوجاتشر يخطف القميص الأصفر في طواف فرنسا

لوجران بورنان (فرنسا) (رويترز)

انتزع حامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشر، دراج فريق الإمارات القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات، بأداء قوي بالمرحلة الثامنة البالغ طولها 150.8 كيلومتر من أويوناكس إلى لوجران بورنان اليوم السبت.

وهاجم السلوفيني الشاب في الصعود قبل الأخير لليوم، في كول دي روم، ليبتعد عن منافسيه بمسافة طويلة، بينما انتزع البلجيكي ديلان تيونس الفوز بالمرحلة.

وحل بوجاتشر في المركز الرابع بالمرحلة خلف الإسباني إيون إزاجيري والكندي مايكل وودز، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، متأخراً بفارق 49 ثانية عن الصدارة لكنه يتفوق بأكثر من ثلاث دقائق على كافة منافسيه في الترتيب العام.

ويتفوق بوجاتشر إجمالا على البلجيكي فوت فان أرت بفارق دقيقة واحدة و48 ثانية، وأليكسي لوتسنكو القادم من كازاخستان بفارق أربع دقائق و38 ثانية.