سبينازولا: سأعود قريباً

برلين (د ب أ)

أكد اللاعب الإيطالي ليوناردو سبينازولا، أنه يتطلع إلى التعافي بأسرع شكل ممكن، بعدما تسببت إصابته بتمزق في وتر أخيل، في إنهاء مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وكان سبينازولا أحد أبرز اللاعبين في البطولة الأوروبية، وقد تصدى عند خط المرمى لكرة خطيرة سددها روميلو لوكاكو، خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي 2 / 1 أمس الجمعة، في ميونيخ ضمن دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

لكن سبينازولا مدافع فريق روما، والذي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في مايو 2018 وعانى من مشكلات عديدة تتعلق باللياقة خلال مسيرته، سيغيب عن المباراة أمام المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، بعد أن تعرض للإصابة في مباراة أمس.

ونشر المنتخب الإيطالي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه احتفالات لاعبي المنتخب بترديد الأغاني وهم يحيطون بسبينازولا على متن الطائرة التي أعادت المنتخب إلى بلاده.

وذكر سبينازولا عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام": للأسف، نعلم جميعاً كيف سارت الأمور، لكن حلمنا قائم، ولا شيء مستحيل مع هذه المجموعة الرائعة. وأضاف: يمكنني إبلاغكم بأنني سأعود قريباً!.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بإبداء تعاطفه مع اللاعب الذي أدى دوراً بارزاً في مشوار المنتخب الذي يسعى لتحقيق المجد.

وقال مانشيني: نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الإصابة التي لم يكن يستحقها سبينازولا، الذي كان يؤدي بشكل هائل... كان واحداً من أفضل اللاعبين في يورو 2022 ونحن محبطون للغاية.