كيربر تصعد للدور الرابع في ويمبلدون

لندن (رويترز)

صعدت الألمانية أنجليك كيربر البطلة السابقة إلى الدور الرابع «دور 16»، في منافسات فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد أن قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز بواقع 2-6 و6-صفر و6-1 على ألياكساندرا ساسنوفيتش اليوم السبت.

وواجهت كيربر اختباراً صعباً أمام سارة سوريبس تورمو في الدور السابق، قبل أن تتفوق على اللاعبة الإسبانية في أطول مباراة للسيدات في البطولة منذ 2011، وكانت بداية كيربر اليوم باهتة عندما خسرت شوط إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، لتمنح ساسنوفيتش فرصة للتقدم 4-صفر.

وحسمت ساسنوفيتش المصنفة 100 عالمياً المجموعة الأولى بصورة جيدة، بعد توقف المباراة لفترة قصيرة بسبب هطول الأمطار.

واستعدت كيربر «33 عاماً» لبطولة ويمبلدون بالفوز بلقب النسخة الأولى لبطولة باد هامبورج الأسبوع الماضي، وهو أول لقب تحرزه في ثلاثة أعوام.

وفي المجموعة الثانية، اليوم، استعادت كيربر بطلة ويمبلدون 2018 إيقاعها، وأثبتت جدارتها على الملاعب العشبية، عندما فازت 6-صفر على منافستها القادمة من روسيا البيضاء، والبالغة 27 عاماً.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، تقدمت كيربر 3-1 وواصلت تفوقها قبل أن تحسم المباراة بضربة إرسال ساحقة، من النوع الذي لا يرد، وتضمن الاستمرار في البطولة الكبرى الثالثة في الموسم الحالي.

وفي الدور المقبل، ستلتقي كيربر المصنفة 25 في البطولة مع الأميركية الشابة كوكو جوف أو مع السلوفينية غير المصنفة كايا يوفان.