أبطال آسيا 2021.. نتائج تاريخية وقياسية في الشرق!

سلطان آل علي (دبي)

تشهد نسخة دوري أبطال آسيا 2021 لجهة الشرق نتائج قياسية كبيرة، أدخلتها التاريخ من أوسع أبوابه على صعيد أكبر انتصارات الأندية عبر تاريخ المسابقة الممتد منذ 2003.

ويبدو أنّ وجود أندية جديدة وغياب أندية أستراليا ومشاركة أندية الصين بالرديف، هي العامل الأساسي في حضور هذه النتائج بشكل متكرر.

وإذا ما استعرضنا قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ دوري أبطال آسيا، فسنجد أنّ النتيجة الأكبر هي الانتصار بـ 15-0 وحدثت مرتين، الأولى في عام 2004 لنادي سيونجنام الكوري على بيرسيك الإندونيسي، والثانية لنادي جامبا أوساكا الياباني على دا نانج الفيتنامي في 2006.

ودخل نادي جيونبوك هيونداي الكوري القائمة بفوزه على تامبينس روفرز السنغافوري بنتيجة 9-0، ليصبح ثالث أكبر انتصار في تاريخ البطولة، إلى جانب نادي تشانجتشون ياتاي الصيني الذي حقق النتيجة نفسها في 2010. وتأتي بعدها نتيجة 9-1 التي حضرت مرتين في نسخة واحدة بعام 2008.

والمفارقة الغريبة كانت أن نادي بانكوك باثوم يونايتد طرفاً في المبارتين «غالباً ومغلوباً»، حيث خسر من كاشيما أنتلرز بنتيجة 9-1 قبل أن ينتصر على نادي نام دين الفيتنامي بالنتيجة ذاتها، ومن ثم تأتي نتيجة 8-0 بثلاث مناسبات، إحداها حضرت بهذه النسخة من نادي كاواساكي فرونتال الياباني على يونايتد الفلبيني. ونتيجة 8-1 لنادي كاشيما انتلرز على بانكوك باثوم مجدداً في 2008.

تأتي بعدها نتيجة 7-0 التي ظهرت 5 مرات منها اثنتان بهذه النسخة لنادي كاواساكي فرونتال على بكين غوان الصيني ونادي دايجو الكوري على يونايتد الفلبيني. نصيب الأسد بالنظر إلى قائمة أكبر 12 انتصاراً في تاريخ المسابقة، سنجد أنّ 4 منها في نسخة 2021، وهو الرقم الأعلى لنسخة واحدة بنسبة توازي ثلث القائمة.

تأتي بعدها نسخة 2008 بثلاث مباريات مختلفة ضمن القائمة. لتشكل هاتان النسختان نصف القائمة التاريخية لأكبر الانتصارات في القارة الصفراء.

وعلى صعيد الدول، فإنّ أندية اليابان كانت المنتصرة في 5 مناسبات من 12، والعدد نفسه لأندية كوريا الجنوبية، فيما تحضر أندية الصين وتايلاند مرة لكل دولة.

وتعد أندية جيونبوك وكاواساكي وكاشيما الأكثر حضوراً بانتصارين لكل نادٍ ضمن القائمة. فيما توزعت الأندية الخاسرة على 7 دول مختلفة، أكثرها فيتنام بـ3 مناسبات، ثم تايلاند وإندونيسيا والفلبين بمرتين، والصين واليابان وسنغافورة مرة واحدة.

وهناك 3 أندية تكررت خسارتها الكبيرة مرتين هي أندية يونايتد الفلبيني وباثوم التايلندي وبيرسيبورا الإندونيسي. أكبر انتصارات الغرب وتأتي أكبر انتصارات غرب آسيا عن طريق الاتحاد السعودي الذي حقق انتصاراً ساحقاً بنتيجة 7-0 على أم صلال القطري في نسخة 2009.

ومن بعده، يأتي الهلال السعودي بالفوز 7-1 على بني ياس الإماراتي في 2012. كما يحضر الشارقة بنتيجة 6-0 على التعاون السعودي في 2020، إلى جانب نادي فولاذ الإيراني على القادسية الكويتي بالنتيجة نفسها في 2006 والعين على شينزن الصيني في 2005.