الوصل يبدأ تحضيرات الموسم بـ«وجوه جديدة»

مراد المصري (دبي)

يبدأ نادي الوصل غداً «الأحد» تحضيراته للموسم الجديد، وذلك مع خوض الحصة التدريبية الأولى ضمن المعسكر الذي سيقيمه «الإمبراطور» على أرض الدولة ترقباً لانطلاق المنافسات الرسمية خلال الشهر المقبل.

ويخوض الوصل التدريب على ملعب زعبيل، مع ترقب ظهور الوجوه الجديدة، ومنهم اللاعبون الأجانب البرازيليان ويليام بوتكر وإدريلسون والأوروجوياني ميشيل أراخو، بعدما وصل ثلاثتهم خلال الأيام الماضية لإتمام إجراءات التعاقد.

وحرص المدرب البرازيلي أودير هيلمان على البقاء في الإمارات خلال الفترة الماضية، وذلك للوقوف على كافة التحضيرات وإكمال عملية تغيير الأجانب مع توقع بقدوم البرازيلي روميرو ليكمل الخانة الرابعة في قائمة الأجانب، وهو الذي تواجد بنفسه في مطار دبي الدولي لاستقبال اللاعبين وتهيئتهم للمرحلة المقبلة.

