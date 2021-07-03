صحف إيطاليا تشيد بـ«المنتخب الجميل»

روما (أ ف ب)

«لندن نحن قادمون»، بهذا العنوان العريض صدرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الرياضية الواسعة الانتشار، في إشارة إلى بلوغ منتخب إيطاليا الدور نصف النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم، ليضرب موعداً مع نظيره الإسباني على ملعب ويمبلي في لندن الثلاثاء المقبل.

وأضافت: لا يجب على المنتخب الإيطالي هذا أن يخشى أي منافس، الآزوري يعرف كيف يلعب، يهاجم، يدافع، ويعرف كيف يعاني، لا يملك مانشيني نجوماً، لكنه يملك كتلة متحدة.

أما «توتو سبورت»، فقالت عن المنتخب «أنت جميل. هذه هي إيطاليا القادرة على التألق في اللعب وعلى التحمل في الأوقات الصعبة».

وكان لسان حال «كورييري ديلو سبورت» مماثلاً بقولها متوجهة إلى قرائها قولوا لي أيها القراء الأعزاء بأن ما نراه صحيحاً. قولي لي بأننا بالفعل بلغنا الدور نصف النهائي الأوروبي، ونحن من بين أفضل أربعة منتخبات قارية، لأننا قبل ثلاث سنوات كنا ذلك الفريق الكبير المبعد من كل شيء.

وتسعى إيطاليا إلى إحراز لقبها القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1968، علماً بأنها بلغت النهائي مرتين بعد ذلك وخسرت عام 2000 أمام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي، وعام 2012 أمام إسبانيا برباعية نظيفة، كما توجت بطلة للعالم 4 مرات أعوام 1934 و1938 و1982 و2006.