الإسباني أوليفا مدرباً مساعداً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم مع الإسباني خوان كارلوس أوليفا (56 عاماً) لشغل منصب مساعد مدرب، والعمل ضمن طاقم مدرب الفريق الأول المواطن عبدالعزيز العنبري، وتأتي هذه الخطوة دعماً لمشوار الفريق وعمل الجهاز الفني في الاستحقاقات المقبلة.

ويعتبر الإسباني أوليفا المولود في 1965 والحاصل على الماجستير من جامعة كتالونيا في التوجيه والإدارة الرياضية بجانب الرخصة الآسيوية من فئة (Pro) من المدربين أصحاب الخبرة الكبيرة والسيرة الذاتية المميزة، حيث سبق له العمل مدرباً مساعداً في أندية ألافيس، ريكرياتيفو دي هولفا وإسبانيول في الليجا الإسبانية، وفريق واتفورد الإنجليزي في «البريميرليج» مع المدرب الإسباني الشهير كيكي فلوريس، والذي عمل بجانبه في أكثر من نادٍ.

كما سبق للمدرب الإسباني العمل في دوري الخليج العربي مع نادي شباب الأهلي الذي حقق معه كأس رئيس الدولة ونادي العين في الفترة من 2012 وحتى 2014.

بجانب العمل الفني يهتم المدرب كارلوس بالجانب الأكاديمي، حيث سبق له تأليف عدة إصدارات أكاديمية منها (التدريبات التنافسية - أهمية تخطيط القلب في وضع خطط التدريب)، كما نشر العديد من المقالات في الدوريات المهتمة بالجانب الرياضي.