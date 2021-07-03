يد برشلونة تتعاقد مع «زين الشارقة»

رضا سليم (دبي)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المصري علي زين لاعب فريق الشارقة لكرة اليد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر، ويأتي التعاقد مع زين بعدما وافقت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي على عرض النادي الكتالوني لضم اللاعب.

كان الشارقة قد تعاقد مع علي زين موسم 2018 قادماً من الدوري الفرنسي، ليساهم مع الملك الشرقاوي في تحقيق عديد البطولات المحلية وصلت إلى 10 بطولات، بالإضافة للسوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والفوز بميداليتين برونزيتين في بطولة الأندية الآسيوية في موسمين متتاليين.

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية: علي زين من اللاعبين الكبار، ومثال للاعب المحترف والملتزم، وقدم مجهودات كبيرة ساعدت الفريق في التتويج بعدد من البطولات، وأتاحنا الفرصة للاعب ليخوض تجربة جديدة في مشواره واتفقنا على كافة التفاصيل التي تضمن مصالح جميع الأطراف، ونحن سعداء بأن ينضم أحد لاعبي نادي الشارقة لواحد من أكبر الأندية العالمية في اللعبة.

وأوضح الحصان أن النادي قام بتجهيز البديل فعلياً، مبيناً أنهم على مشارف الانتهاء من كافة التفاصيل للإعلان بشكل رسمي عن اللاعب الذي سيحل محل زين، متمنياً التوفيق للاعب في مشواره الجديد، مؤكداً أن الفريق سيدافع عن ألقابه في الموسم الجديد، لإضافة مزيد من الإنجازات لقلعة الملك.