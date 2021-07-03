الصحف البلجيكية تشعر بالصدمة والمرارة والقلق



بروكسل (أ ف ب)

أعربت الصحف البلجيكية الصادرة السبت، عن شعورها بالمرارة جراء خروج منتخب بلادها من الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام إيطاليا 1-2، مشيرة إلى قلقها بشأن مستقبل «الشياطين الحمر».

وقالت صحيفة»دي مورجن«: كان المنتخب الإيطالي قوياً جداً، ذكياً جداً، وجيداً جداً.

وأسفت صحيفة»دي ستاندارد«لعدم قدرة المنتخب البلجيكي الذهاب إلى أبعد من هذا الدور بقولها: كان يمكن لهذه السنة أن تشهد تتويج بلجيكا باللقب القاري، للأسف لن يحصل هذا الأمر، بعد مباراة مثيرة شهدت صعوداً وهبوطاً لم يتمكن الشياطين الحمر من أن يكونوا على الموعد مرة جديدة في ميونيخ، ما بقي بعد نهاية المباراة هو طعم المرارة. وأضافت: على الورق، يستحق هذا الجيل أكثر من الخروج في ربع النهائي، لكن في الواقع، يتبين أنه من الصعوبة في مكان إحراز هذه الكأس المرموقة.

أما صحيفة»سود برس«فقالت: كان هناك استاد ماني جارينشا في برازيليا عام 2014، ثم ملعب بيار موراي عام 2016، أما الآن فهناك محطة جديدة هي ملعب أليانز أرينا، حيث دفنت أحلام منتخب الشياطين الحمر.

أما صحيفة «درنيير هور» فقالت: لن يحرز الجيل الذهبي مرة جديدة أي بطولة هذا العام أيضاً، وربما لن يفوز بأي بطولة لاحقاً، سيكون من الصعوبة هضم هذا الإخفاق الجديد.

وقالت صحيفة «لو سوار»: قطار جديد يفوتنا، سنحاول عدم التفكير بذلك حتى مونديال قطر بعد 17 شهراً.