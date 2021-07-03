باليردي من دورتموند إلى مرسيليا

برلين(د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم السبت، رحيل لاعبه الأرجنتيني ليوناردو باليردي بشكل نهائي وانتقاله إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

يشار إلى أن باليردي لاعب قلب الدفاع كان انتقل للعب ضمن صفوف مرسيليا الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، فيما أعلن دورتموند اليوم رسمياً عن الاتفاق الخاص بانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الفرنسي.

من جانبه، أعلن مرسيليا في بيان أن باليردي اجتاز اختباراً طبياً رياضياً ووقع عقداً يستمر حتى 2026، وبحسب تقارير إعلامية، حصل دورتموند على 11 مليون يورو رسوم انتقال، بالإضافة إلى مكافأة اللاعب.

كان باليردي انتقل إلى دورتموند في عام 2019 قادماً من بوكا جونيورز، مقابل 5. 15 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من تحقيق التوقعات التي كانت منتظرة منه، ولم يشارك سوى في سبع مباريات فقط في الدوري الألماني.