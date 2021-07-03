«الدوليون» مشكلة كل موسم في الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

كعادة كل موسم، يدفع الجزيرة ضريبة امتلاكه مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين الذين يتواجدون بشكل دائم مع المنتخب الوطني، وتتجدد المشكلة هذا الموسم، حيث لن يتمكن «فخر أبوظبي» من الاستعداد للموسم الجديد بصفوف مكتملة، في ظل استعدادات المنتخب الوطني للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يتجمع «الأبيض» بداية شهر أغسطس في معسكر مغلق قبل أن يعاود التجمع مجدداً بعد بداية الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، التي ستقام في التاسع عشر من الشهر نفسه.

ويمتلك الجزيرة دائماً بين سبعة إلى ثمانية لاعبين دوليين بين صفوفه، هم علي خصيف وعلي مبخوت وعبد الله رمضان وخلفان مبارك ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وسالم راشد.

وبهدف التغلب على هذه المشكلة، فقد وضع الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة برنامجاً خاصاً للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب في تصفيات المرحلة الثانية التي خاض المنتخب خلالها أربع مباريات فاز في جميعها، وشارك عدد كبير من لاعبي الجزيرة بشكل أساسي أبرزهم علي خصيف وعلي مبخوت وعبد الله رمضان، بالإضافة إلى محمد العطاس وخليفة الحمادي.

ويحاول الهولندي كايزر التغلب على هذه المشكلة من خلال خبراته المتراكمة ومعلوماته عن لاعبيه، لا سيما وأنه يقود الفريق منذ فترة ويعرف قدرات وإمكانيات كل لاعبي بشكل دقيق.