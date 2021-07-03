بعد وداع ويمبلدون.. موراي يدرس خطوته المقبلة

لندن (د ب أ)

أثار لاعب التنس البريطاني آندي موراي، الشكوك والتساؤلات حول مستقبله، من خلال التصريحات التي أدلى بها بعد خروجه من الدور الثالث ببطولة ويمبلدون أمس الجمعة.

وودع موراي، المصنف الأول على العالم سابقاً، منافسات ويمبلدون بعدما تغلب عليه الكندي دينيس شابوفالوف المصنف العاشر للبطولة، بنتيجة 6/ 4 و6/ 2 و6/ 2 على الملعب الرئيسي.

وشهدت البطولة الحالية دخول موراي ضمن القرعة الرئيسية للمرة الأولى، منذ أن خاض البطولة في 2017 حاملاً للقبها، حيث عانى بشكل كبير من الإصابات خلال الأعوام الأخيرة.

وخضع موراي، الحائز على ثلاثة ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، لجراحة في أعلى الفخذ في عام 2019، لكن معاناته استمرت من مشكلات تتعلق باللياقة البدنية.

وبعد أن تعرض لأسرع خروج له من منافسات ويمبلدون منذ عام 2005، بدا موراي في حالة معنوية سيئة، كما يبدو أنه بدأ التفكير في خطوته المقبلة.

وقال موراي «34 عاماً»: كان اللعب أمام الجماهير من جديد أمراً رائعاً، تلقيت دعماً مذهلاً هنا، وأنا ممتن للغاية إزاء ذلك، فهو شيء كنت أفتقده. كما أنه شيء يذكرك بمعنى كل ما تقدمه من عمل.

وأضاف: ولكن على الجانب الآخر من ذلك، يتمثل الشيء الإيجابي في تجاوز المباريات والشعور بحال جيد من الناحية الجسدية وتفادي الإصابات.

وتابع: هذا جيد، لكنني أشعر جزئياً بأنني قدمت الكثير من العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي النهاية لم ألعب بالطريقة التي كنت أريدها وأتوقعها، ويبدو الأمر بالنسبة لي، هل يستحق كل هذا؟.

وأوضح: مع كل هذا التدريب وكل ما تفعله في صالة اللياقة البدنية، وإذا ما لم تكن قادراً على تطوير الأداء وتفوز في المباريات والحصول على بطولة، فهل يستحق الأمر كل العمل الذي تقوم به؟.

وأضاف: جزء مني يشعر بأن هذا يستحق، لأنني أحمل ذكريات رائعة في هذه البطولة وألعب وسط أجواء هائلة، لكنني أنهيت مباراتي الليلة، وقلت لفريقي إنني لست سعيداً بالأداء الذي قدمته.

وتابع: لذلك، ما لم أتمكن أنا وفريقي من إيجاد طريقة لاستمراري في المنافسات بالشكل المطلوب، والتدرب بالشكل الذي احتاجه للمنافسة مع هؤلاء اللاعبين، ستبدأ المناقشات بشأن ما سأفعله كخطوة مقبلة.

وقال موراي: لم أكن أنتظر الفوز على دينيس شابوفالوف ولم أقل ذلك، فهو لاعب رائع، لكنني أشعر بأنني بإمكاني تقديم ما هو أفضل بكثير مما قدمته.