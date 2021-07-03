هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2023





باريس (أ ف ب)

جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات، عقده مع فريق مرسيدس حتى عام 2023 كما أعلن الأخير السبت.

وتوج هاميلتون بستة من ألقابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل إليه عام 2012. وأصدر مرسيدس بياناً جاء فيه: يُسعد مرسيدس أي أم جي بتروناس أن تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين إضافيتين ومتابعة شراكة هي الأنجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا 1.

وقال هاميلتون في بيان: أشعر بالإثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين إضافيتين، لقد حققنا الكثير لكن ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه على أرضية الحلبة وخارجها. وأضاف: من الصعب التفكير بأنه مضى قرابة 9 أعوام منذ بداية العمل مع هذا الفريق الرائع.

أما مدير فريق مرسيدس النمساوي توتو وولف فقال: إنجازات هاميلتون في هذه الرياضة تتكلم عن نفسها، وبفضل خبرته وسرعته فهو في ذروة قوته. وتابع: نتطلع قدماً للمعركة التي نواجهها حالياً وهي المنافسة على اللقب العالمي مع فيرستابن، ولهذا السبب قررنا حسم التوقيع مبكراً للتركيز على المنافس على أرض الحلبة.

وأوضح: قلت دائماً أنه لطالما يملك لويس الحافز لخوض السباقات يستطيع أن يستمر معنا إلى ما شاء. وكان هاميلتون، البالغ 36 عاماً، يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، وكانت كل الدلائل تشير إلى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين وإحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة العالم هذا العام متخلفا بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.