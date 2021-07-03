إدارة الظفرة الجديدة تواجه «أسبوع التحديات»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أسبوع حافل بالتحديات ينتظر مجلس إدارة نادي الظفرة الذي تم إعادة تشكيله مؤخراً، برئاسة عبدالله بطي سالم موسى القبيسي، وعضوية كل من حميد راشد أحمد المانع المنصوري، سالم عيسى حبيب سالم المزروعي، مبارك عبيد مبارك المنصوري، أحمد عمران سيف القبيسي، عيسى سيف المزروعي.

وتتصل جميع هذه التحديات بشركة كرة القدم، التي ينتظر إعلان رئيسها ومجلس إدارتها اليوم أو غداً بجانب بقية شركات النادي، حيث ما زال الظفرة الفريق الوحيد بجانب فريق الإمارات من بين أندية دوري الخليج العربي الذي لم يتعاقد مع مدرب أو لاعبين (مواطنين أو أجانب) في الوقت الذي بدأت أغلب أندية المحترفين، استعداداتها للموسم الجديد، وحددت أماكن إقامة معسكراتها في الخارج أو داخل الدولة.

وسيكون أول هذه التحديات تحديد موعد سريع لتجمع الفريق الأول قريباً، والشروع في البحث عن جهاز فني جديد والتعاقد مع 3 لاعبين محترفين بجانب السنغالي ماكيتي ديوب الذي يستمر عقده حتى يونيو المقبل، بجانب استقطاب لاعبين مواطنين يعوض بهم النادي رحيل إبراهيم سعيد ومسعود سليمان، كما تنتظر إدارة شركة الكرة الجديدة تجديد عقود بعض اللاعبين مثل سهيل المنصوري.

ويبقى عامل الوقت أمراً مهماً في الفراغ من كل هذه الترتيبات في وقت وجيز، خاصة أن الموسم الكروي ينطلق في 19 أغسطس المقبل.