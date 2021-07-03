إشادة أوزبكية بابن الإمارات في «بارالمبية» آسيا

دبي (الاتحاد)

أشاد عزيز عبد الحكيموف نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة والرياضة، بقيادة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية لأكبر قارات العالم، مثمناً جهود ابن الإمارات ومبادراته من أجل تطوير الحركة البارالمبية في «القارة الصفراء»، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرة المنتسبين لها.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الأوزبكية طشقند برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بدعوة من الحكومة الأوزبكية لدراسة استضافة أوزبكستان لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025 في أولى جولات العصيمي الآسيوية بعد الجائحة.

وقدم ماجد العصيمي الدرع البارالمبي إلى نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، بمناسبة هذه الزيارة مشيداً بجهود أوزبكستان من أجل دعم رياضة أصحاب الهمم، وتوفير عوامل النجاح لهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الوطنية.

حضر اللقاء أوميد أخماتجانوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية، وتشخط جياف رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية، وعدد من المسؤولين بحكومة أوزبكستان.

وخاطب العصيمي مؤتمر الرياضة للجميع ملقياً الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة البارالمبية الآسيوية والتحديات التي تواجه رياضة أصحاب الهمم في القارة في أعقاب جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم مؤكداً على دور الرياضة في حياة أصحاب الهمم من خلال دمجهم في المجتمع على مختلف المستويات، والذي حضره عزيز عبد الحكيموف نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة والرياضة.

كما أشاد طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية بالجهود التي ظلت تبذلها اللجنة البارالمبية الأوزبكية، ونجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات بحصول المنتخب الأوزبكي على المركز السادس وتحقيق 75 ميدالية في «آسياد جاكرتا» و31 ميدالية في «بارالمبية ريو» 2016 وتصدره رياضة الجودو في الترتيب العالمي، حيث تعتبر أوزبكستان أفضل دولة في العالم على الصعيد البارالمبي.

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذه الفئة والمرسوم الذي صدر أخيراً بالتساوي في الإنجازات والتكريم والمكافآت على مستوى الميداليات بين الأبطال الأولمبيين والبارالمبين وسن بعض القوانين والتشريعات، التي من شأنها تحسين حياة لاعبي الإعاقة، طالباً من اللجنة البارالمبية الآسيوية دعم مشاريع الحركة البارالمبية الأوزبكية، من خلال تقديم المشورة وتهيئة البنية التحتية لأصحاب الهمم.