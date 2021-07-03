«الميزانية المحدودة» تحرم البايرن من «السوبر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا ينوي نادي بايرن ميونيخ الألماني الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة «الميركاتو الصيفي»، بعد أن تعاقد بالفعل مع المدافعين الفرنسي دايو أوباميكانو (22 عاماً) والإنجليزي من أصل أفريقي عمر ريتشاردز (23 عاماً).

وصرح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، قائلاً: حتى وإن واصلنا اهتمامنا بكل ما يحدث في «الميركاتو» الصيفي، فإنه ليس وارداً عقد صفقات جديدة «سوبر» هذا الصيف.وكان النادي «البافاري» استغنى عن خدمات النجم النمساوي ديفيد الابا الذي انتقل إلى ريال مدريد، والإسباني المخضرم خافي مارتينيز (32 عاماً) الذي لعب 9 أعوام مع البايرن وأسهم في الحصول على 23 لقباً.

وقال حميديتش للموقع الرسمي للنادي: كنا نستهدف عقد عدد أكبر من الصفقات لدعم الفريق في طموحه للفوز بالألقاب والبطولات، ولكننا اصطدمنا بعقبة الميزانية المحدودة في هذا المجال.

ورداً على سؤال بشأن خطط النادي المستقبلية، قال حميديتش: أولاً نحن لدينا فريق ممتاز، وسنواصل التحسن، وهذا يعني أننا في وضع جيد جداً، وقمنا بعملنا مبكراً هذا المرة، عندما تعاقدنا مع أوباميكانو وريتشاردز لدعم خط الدفاع، ولكن ما زالت أعيننا مفتوحة على ما يحدث في سوق الانتقالات الصيفية، مع تسليمنا بأن لدينا حدوداً مالية واضحة لا يمكن تخطيها فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة هذا الصيف، بسبب الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، التي استنفذت الكثير من موارد الأندية.

ورداً على سؤال بشأن جوليان ناجليمسان (33 عاماً) المدير الفني الجديد للفريق، قال حميديتش: نحن سعداء بانضمامه إلى الكتيبة البافارية.. فهو مدرب شاب ومبدع، وكان مطمعاً لعدة أندية أوروبية كبرى، ولكنه فضل البايرن، ونحن سعداء بوجوده معنا وعلى ثقة بأنه سيواصل كتابة تاريخه معنا.

