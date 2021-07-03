رئيس «دولي» الكاراتيه: «مونديال دبي» حدث لا يُنسى

علي معالي (دبي)

أكد الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على أن النسخة 25 من بطولة العالم التي ستقام في دبي خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل ستكون حدثاً لا يُنسى في تاريخ هذه البطولة.

قال سبينوس عقب زيارته مؤخراً إلى التجهيزات التي تقوم بها دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي: لقد رأيت على الطبيعة من خلال استقبال اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مدى الترتيبات التي تقوم بها دبي خاصة في مكان البطولة، وهو مجمع حمدان بن محمد الرياضي الذي يعد واحداً من المجمعات الرياضية المتميزة، وأن اللجان الخاصة بالبطولة والتي تم الاجتماع معها أظهرت الثقافة المتميزة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف: ستكون دبي فرصة للاحتفاء باللعبة بعد المشاركة للمرة الأولى في الأولمبياد في الظهور في طوكيو 2020، وقال سبينوس: أشكر اللواء ناصر الرزوقي وفريق العمل الخاص بالحدث العالمي المقبل على أرض الإمارات، وثقتي كبيرة في قدرتهم على إخراج حدث استثنائي في كل شيء، وهناك تفاصيل مهمة للغاية يتم وضعها في الاعتبار بمنتهى الدقة.

من جانبه، أكد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي بأن مجموعة العمل الخاصة بالمونديال تتابع كل يوم التطورات، وتبحث عن تقديم نسخة مختلفة حتى تكون دبي دائماً متميزة في تنظيم أحداثها الرياضية العالمية، وأن زيارة وفد الاتحاد الدولي كانت إيجابية للغاية. وكان وفد الاتحاد الدولي قد تفقد مجمع حمدان بن محمد مقر إقامة البطولة، إضافة إلى فنادق الاستضافة ومناقشة بعض الأمور اللوجستية الأخرى.

ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أن هناك 34 دولة سوف يشاركون في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو المقبلة، وهو الحدث الأهم في الوقت الراهن في تاريخ اللعبة في ظهورها الأول أولمبياً، وسوف يمثل العرب في هذا الحدث 10 لاعبين منهم 5 من مصر وهم: علي الصاوي، جيانا فاروق، فريال أشرف، رضوى سيد، عبدالله عبدالعزيز، ومعهم الجزائرية لمياء متوب، والأردني عبدالرحمن المصاطفة، والسعودي طارق حامدي، والسوري وائل شعيب، والمغربية ابتسام الصديني.