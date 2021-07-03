«خاطر» و«حورية».. سباق «مثير» في «بومبادور»

بومبادور (الاتحاد)

يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي عصر غدٍ «الأحد»، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو بورنازيل»، البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، وذلك برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم للاهتمام بالخيل العربي.

وتشارك في السباق لمسافة 1200 متر، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها المهر «خاطر» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة جوليوم جود جاي. ولم يسبق للمهر المنحدر من نسل «كوازار» والفرس «مهداية» أن شارك في السباق من قبل.

ويمثل الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماثياس لورون، ولم يسبق لها أيضاً المشاركة في السباقات.

وينافس في السباق أيضاً «سيام» لباتريك سانت مارتن، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة لوكاس أرماند، و«إليان دو كروات» لإليان ديفي بوديت، بإشراف أر سي مونتنجرو، وقيادة ماكسيم فولون.