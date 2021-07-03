«النمور» يجد ضالته في زولي!

فيصل النقبي (كلباء)

بعد شد وجذب نجح اتحاد كلباء في الظفر بتوقيع النمساوي روبيرت زولي (29 عاماً) لاعب بوخوم الألماني للعب في صفوف الفريق للموسم القادم لدوري الخليج العربي، ليجد ضالته في لاعب الوسط المميز.

وتعتبر الصفقة مهمة لـ«النمور»، خاصة أن اللاعب النمساوي كان أحد نجوم بوخوم الألماني، حيث قاده للصعود للدوري الألماني الأول، ونجح في صناعة 15 هدفاً مع تسجيل 15 هدفاً في الموسم الماضي، وهو إضافة حقيقية لهجوم «النمور» مع زميله الجديد التوجولي بينيل مالابا.

ولعب زولي للعديد من الأندية النمساوية والألمانية، وحقق 3 ألقاب مهمة مع الفرق التي شارك بها، وأكد زولي أنه مستعد لخوض تجربة جديدة ومميزة مع كرة الإمارات، حيث هي التجربة الأولى له خارج أوربا، مشيراً إلى أنه حريص على قيادة الفريق لتحقيق أهدافه الموسم المقبل مع زملائه اللاعبين.