«ذاكرة السمكة» تقود إسبانيا لنصف نهائي اليورو

مراد المصري (دبي)

نجحت طريقة "ذاكرة السمكة" لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، مع مدرب منتخب كرة القدم لويس إنريكي، عندما استعان بها لإعادة الثقة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرماه أمام كرواتيا، قبل أن ينجح بالتصدي لضربتين في الركلات الترجيحية أمام سويسرا ويقود "الماتادور" إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ولجأ إنريكي لهذه الطريقة مع حارسه سيمون الذي نال جائزة أفضل لاعب في مواجهة سويسرا، و"ذاكرة السمكة" هي طريقة يرددها بطل التنس رافائيل نادال العاشق لكرة القدم، وتقوم على أنه يجب نسيان الخطأ الذي ارتكبه خلال ثوانٍ، والتركيز على الضربة التالية مباشرة.

إنريكي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سويسرا، وكشف أنه ذكر الحارس أوناي سيمون بكلمات مواطنه نادال، وذلك لإعادة الثقة إليه بعدما ارتكب هفوة قاتلة تسببت بهدف عكسي أمام كرواتيا، في ربع نهائي "يورو 2020 ".

سيمون كان عرضة لانتقادات حادة بعد الهفوة، التي تسبب لها أمام كرواتيا، لكن رغم ذلك فإن صاحب الـ 24 عاماً الذي يلعب في صفوف أتلتيك بلباو، أثبت أنه قادم بقوة على الساحة العالمية، وهو الذي أجلس مواطنه ديفيد دي خيا على مقاعد الاحتياط.

سيمون بكل تواضع عبر عن تعاطفه مع الحارس السويسري يان سومر، وأنه من كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تصدياته الحاسمة التي حرمت إسبانيا من الفوز قبل ركلات الترجيح.

احتفل نادي أتلتيك بلباو بتألق حارس مرماه أوناي سيمون، وقام بنشر صورة له داخل ملعب النادي سان ماميس، احتفالاً بتصدياته الحاسمة التي قادت إسبانيا للتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020 .