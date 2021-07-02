أوكرانيا تتحفز للإنجليز بالمفاجأة والشخصية

لندن (د ب أ)

قال أوليكساندر زينشينكو لاعب المنتخب الأوكراني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن منتخب بلاده بحاجة للعب مباراة العمر، إذا أراد تحقيق انتصاراً تاريخياً على المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبعد الوصول للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 2018 والتأهل لذات الدور في العام التالي لدوري أمم أوروبا، يتطلع جاريث ساوثجيت لقيادة المنتخب الإنجليزي، للتأهل للدور قبل النهائي في بطولة أمم أوروبا، وذلك منذ 1996.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنتخب الإنجليزي سيواجه المنتخب الأوكراني، الذي يبحث عن كتابة التاريخ، خاصة وأن الظهور الوحيد للمنتخب الأوكراني في دور الثمانية ببطولة كبرى شهد خسارتهم بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006.

ويعد زينشينكو، لاعب مانشستر سيتي، هو أشهر لاعبي المنتخب الأوكراني، ويعلم أن فريقه يواجه معركة شاقة أمام بعض الوجوه المألوفة في الملعب الأولمبي.

وقال عن المنتخب الإنجليزي: سأدع الأرقام تتحدث عن نفسها، حقيقة أن المنتخب الإنجليزي لم يستقبل أية أهداف حتى الآن، يؤكد أنهم يلعبون بشكل جيد للغاية في الدفاع.

وأضاف: ولكني أعتقد أنه لا يوجد فريق كامل، كل فريق لديه نقطة ضعف.

وأكد: لن تكون مباراة سهلة، نعلم هذا، سنحاول أن نفاجئهم ولكن بالطبع ندرك أنه لكي تعبر كل اللاعبين والفريق ككل، سيحتاجون على الأرجح للعب أفضل مباراة في حياتهم.

وقال أندريه شيفشينكو مدرب المنتخب الأوكراني: نعلم تماماً ما هو الفريق الذي سنلعب أمامه غداً، أعتقد أنه أحد أفضل الفرق.

وأضاف: في بطولة أمم أوروبا الحالي إنه أحد أفضل الفرق المتوازنة، لدى المنتخب الإنجليزي لاعبين مذهلين وأود أن أشير لعمل المدير الفني، زميلي جاريث ساوثجيت، الذي في الحقيقة استطاع أن يجمع مجموعة مذهلة كما أن الفريق يلعب كرة قدم حديثة.

وأضاف: أعتقد أن المنتخب الإنجليزي في أحد أفضل الأوقات في تاريخه حالياً.

وأضاف: أظهرنا شخصيتنا في البطولة، أظهرنا مبادئ طريقتنا ولن نغيرهم أبدا، قبل كل شيء، هذا أساس فريقنا.

وأكد: أعرف كم ستكون المباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكنني أعلم أن لاعبينا لديهم شخصية وسنحاول إظهارها غداً.