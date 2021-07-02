120 فعالية.. في موقعاً بدبي صيفنا رياضي

رضا سليم (دبي)

مع نهاية امتحانات العام الدراسي، تحولت مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي إلى منصة تجمع كل الجنسيات، خاصة أنها تشهد 120 فعالية وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وتقام على أكثر من 90 موقعاً مختلفاً في دبي، وضمن 27 لعبة رياضية، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتم الكشف عن أبرز الفعاليات التي تتضمنها المبادرة والتي تنظم لأول مرة في المنطقة وتقام في سكي دبي، وهي بطولة الكرة الطائرة على الثلج، واليوجا على الثلج، وفعالية الدراجات الهوائية على الثلج، وريد بول «جمب أند فريز»، بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظم سنوياً وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد، سواء مثل سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد.

وتقام أكثر من 120 فعالية ضمن 27 لعبة رياضية على 90 ملعباً وموقعاً مختلفاً في كافة أرجاء إمارة دبي، ومن هذه الفعاليات بطولة الريشة الطائرة التي تقام على أكثر من 15 ملعب، وبطولة تنس الطاولة على 12 ملعباً، وبطولة الكرة الطائرة على 7 ملاعب، وبطولة البادل تنس على 7 ملاعب، وبطولة كرة القدم السباعية «7 × 7» على 7 ملاعب، وبطولة كرة السلة الثلاثية «3 × 3» وكرة السلة الخماسية «5×5» على 6 ملاعب.

ويتجه الصغار والكبار إلى بطولة خماسيات كرة القدم «5 × 5» التي تقام على 5 ملاعب، وبطولة التنس الأرضي على 4 ملاعب، وستقام سباقات الجري الداخلي في مراكز التسوق، وبطولة الاسكواش، والميني كريكيت، والسكيت بورد، والملاكمة، والدراجات الهوائية، والفوت فولي، وتيك بول، واليوجا الشاطئية، وتنس الشاطئ، والتزلج بالألواح، والجري الثلجي، وستاند أب بادل، وكايت سيرف، وجيت سكي، وفويل وجيت سيرف، كما ستقام عدة مسابقات في الألعاب الإلكترونية، حيث ستقام منصة الألعاب الإلكترونية في 6 مواقع مختلفة، بالإضافة إلى بطولة ببجي موبايل والعديد من الفعاليات الرياضية الجديدة والمتنوعة التي تقام في مختلف مناطق دبي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «استطعنا، بفضل التعاون القوي مع شركائنا في سكي دبي ومركز دبي التجاري، أن نحول فترة الصيف إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة، مثل عالم دبي للرياضة، وفي القاعات الثلجية بسكي دبي، مثل سباق الجري الثلجي، وتحدي الجليد وبطولات التزلج، وغيرها العديد من الفعاليات التي شكلت موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وساهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها».

وأضاف حارب: «تنظيم فعاليات متنوعة تعزز التنوع في الرياضات؛ من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة، وتمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي، وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة، والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى، وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين».

وجهة مثالية

قال محمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما: «قمنا معاً برعاية مجموعة رائعة من الأنشطة كجزء من (صيفنا الرياضي). سكي دبي هو الوجهة المثالية للحفاظ على لياقتك والاستمتاع أثناء فترة الصيف للهروب من الحرارة والاستمتاع بأروع الفعاليات هذا الصيف، سواء كنت رياضياً، مبتدئاً أو متمرساً، لدينا شيء مميز للجميع بما في ذلك يوجا الجليد، وأول بطولة للكرة الطائرة الثلجية في الإمارات وأول نسخة داخلية في العالم من ريد بول جمب أند فريز، وغيرها الكثير من الفعاليات الشائقة».