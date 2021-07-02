صلاح خارج قائمة «الفراعنة» في أولمبياد طوكيو

القاهرة (أ ف ب)

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين ال22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنجليزي ومهاجم جلطة سراي التركي مصطفى محمد.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ومدافعا اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي والزمالك محمود الونش، فيما غاب صلاح لعدم موافقة ناديه، ومصطفى محمد المعار من الزمالك لارتباط ناديه التركي بمواجهة أيندهوفن الهولندي، في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء تجمع المنتخب الأولمبي المصري الخميس المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي في طوكيو ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وهنا اللائحة: لحراسة المرمى: محمدالشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد رمضان «بيكهام»، أسامة جلال، كريم العراقي، فيما ضم خط الوسط اللاعبين أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الرحمن مجدي، طاهر محمد طاهر، وفي الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.