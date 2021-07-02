هيولماند: إيركسن سيظل قلب الدنمارك

باكو (د ب أ)

أكد كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم، على أهمية كريستيان إيركسن للفريق قبل مواجهة المنتخب التشيكي غداً السبت، في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال هيولماند اليوم الجمعة: سنلعب وسيكون كريستيان في عقلنا، مازال هو قلب الفريق، وبهذا القلب وبدون خوف، سنعود بكامل قوتنا.

وسقط إيركسن وكان لابد من إنعاشه في الملعب خلال مباراة المنتخب الدنماركي الافتتاحية في البطولة أمام منتخب فنلندا قبل ثلاثة أسابيع.

وأدت المشاهد الدرامية وتعافي إيركسن لحملة مثيرة للمنتخب الدنماركي، والتي شهدت تأهلهم لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى منذ 2004، وأوضح هيولماند أن هذا النجاح لم يكن ليتصوره أحد بدون العلاقة التكافلية مع جماهيرهم.

وقال: نحن لا نفعل هذا لي أو لأنفسنا، نفعل ذلك من أجل الدنمارك. وأضاف: لدينا حلمان، هما الفوز، ولكن أيضاً لإضفاء البهجة على الناس وإلهام الدنمارك، نشعر بالطاقة من كل البلد، من الشباب والكبار، نفعل هذا سوياً، نحن ممتنون للجماهير.

ويمكن أن يعود المهاجم يوسف بولسن، الذي غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الدانماركي على نظيره الويلزي، أمام المنتخب التشيكي.

وقال هيولماند: الجميع جاهز، الكل يشارك بشكل كامل في المران. وأضاف: أكد الجهاز الطبي أن كل اللاعبين جاهزين، ولكن لن يتخذ القرار بشأن مشاركة بولسن من عدمه حتى يوم المباراة.