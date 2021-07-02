تشيلسي يعلن رحيل موسيس

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن فيكتور موسيس لاعب الفريق انتقل بشكل دائم إلى نادي سبارتاك موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن موسيس «30 عاماً» كان معاراً للفريق الروسي الموسم الماضي وشارك في 20 مباراة.

وبعدما انضم لتشيلسي في 2012 من ويجان، لعب موسيس 128 مباراة مع تشيلسي، وسجل 18 هدفاً، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي. وبالإضافة لسبارتاك، لعب موسيس معاراً لفرق ليفربول، ستوك سيتي، وستهام، فناربخشه، وإنتر ميلان خلال فترته مع تشيلسي.

وسجل موسيس 12 هدفاً في 37 مباراة مع المنتخب النيجيري، ولعب في كأس العالم 2014 و2018، وساعد المنتخب النيجيري في الفوز بكأس أمم أفريقيا في 2013.