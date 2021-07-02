موهوريتش بطل «السابعة» في طواف فرنسا





لو كروزو (رويترز)

تلقى بريموش روجليتش ضربة موجعة، ليصبح الإكوادوري ريتشارد كاراباز المنافس المحتمل الوحيد القادر على تحدي تادي بوجاتشر، حامل اللقب للتتويج بسباق فرنسا للدراجات، بعد انتهاء المرحلة السابعة الشاقة اليوم الجمعة.

وتراجع روجليتش، وصيف بطل نسخة العام الماضي، في المرتفع الأخير من المرحلة في وسط فرنسا، التي فاز بها مواطنه السلوفيني ماتي موهوريتش.

وأنهى روجليتش المرحلة السابعة التي امتدت لمسافة 249.1 كيلومتر متأخراً بفارق نحو أربع دقائق، عن المجموعة الرئيسية، التي ضمت منافسين آخرين على صدارة الترتيب العام. وشن كاراباز هجوماً في آخر المرحلة قبل أن يتراجع في نهاية المطاف.

وظهر الإيطالي فينشنزو نيبالي بطل 2014 ضمن 28 متسابقاً في مجموعة المقدمة، مع ماتيو فان دير بول متصدر الترتيب العام، واستفاد من الفرصة ليرتقي في الترتيب العام، قبل أن يدخل السباق المراحل الجبلية في جبال جورا والألب يوم السبت. ويتفوق فان دير بول في صدارة الترتيب العام بفارق 30 ثانية على البلجيكي فاوت فان آرت، بينما يحتل السلوفيني بوجاتشر المركز الخامس بفارق 3:43 دقيقة عن المتصدر، ويأتي نيبالي سادساً بفارق 29 ثانية عن بوجاتشر. ويحتل كاراباز، الذي كشف الأداء الذي قدمه اليوم أنه سيكون من المنافسين الكبار لبوجاتشر في المراحل الجبلية، المركز 12 متأخراً بفارق 5:19 دقيقة عن فان دير بول.