هوس «يورو» يسيطر على أوكرانيا





موسكو (د ب أ) سيطر هوس منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» على أوكرانيا، قبل مواجهة منتخبها مع إنجلترا غداً السبت في دور الثمانية للمسابقة، مع تجمعات لحشود من الجماهير بالإضافة لارتداء الوزراء والمسؤولين في البلاد قمصان الفريق.

ودعت إحدى شركات البناء، وهي شريك رسمي للاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الحشود للتجمع في أماكنهم، كما تم نشر مقاطع فيديو عبر "يوتيوب" لموظفين يغنون ويلوحون بأعلام أوكرانيا.

وبعد الفوز الذي حققه الفريق على السويد 2 / 1 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر، ظهر الوزراء في اجتماعهم مرتدين قمصان الفريق الأوكراني.

وحيا المتحدث باسم البرلمان دميترو رازومكوف الأعضاء بالتحية القومية المثيرة للجدل "المجد لأوكرانيا المجد للأبطال"، وهو أيضًا الشعار الرسمي للمنتخب الوطني.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفريق، مؤكداً أن البلاد كلها فخورة باللاعبين. وسيتم إذاعة مباراة إنجلترا على شاشة ضخمة في وسط العاصمة كييف، وهي الشاشة الأكبر من نوعها في أوروبا بحسب المنظمين.

واحتفل الآلاف يوم الثلاثاء الماضي بفوز الفريق على السويد في العاصمة الاسكتلندية جلاسجو، ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.