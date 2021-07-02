داريدا جاهز لدعم التشيك

ميونيخ (د ب أ)

أصبح فلاديمير داريدا قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، جاهزاً للعب مباراة دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام المنتخب الدنماركي، المقرر إقامتها غداً السبت في باكو.

وقال لاعب خط الوسط اليوم الجمعة: أنا جاهز بنسبة 100% للمباراة، وجاهز للعب منذ بدايتها. وأكمل داريدا الحصة التدريبية مع الفريق أمس الخميس، بعد أن غاب عن مباراة دور الـ16 أمام المنتخب الهولندي، بسبب إصابة لم يتم تحديد طبيعتها.

وتذكر داريدا كيف كان قريباً من رؤية حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم، ينتهي عندما كان مراهقاً عقب سقوطه في رحلة شتوية في غابة بوهيميا، التي أدت لكسر في فقرتين في ظهره. وقال: كان علي أن أرقد لمدة شهرين، وشعرت بالعجز.

وفي ذلك الوقت، قالت والدته لصحيفة "أم.أف.دنس" إن الأطباء ذكروا أنه ربما لن يتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى.

ولكنه تعافى، وبعد أن خاض 75 مباراة دولية، أصبح هو أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، الذي اختاره المدرب ياروسلاف سيلافي، كما أنه يريد قيادة الفريق للتأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004، ورغم النجاح في مباراة دور الستة عشر بالفوز على المنتخب الهولندي 2 / صفر، يتوقع ياكوب يانكتو لاعب الوسط التشيكي مباراة مختلفة للغاية أمام الدنمارك.

وأوضح يانكتو: أمام هولندا انتظرنا للعب الهجمات المرتدة، لأننا كنا نعلم أن هناك بعض اللاعبين الذين يشاركون في الهجوم لا يعودون بسرعة للدفاع، هذا لن يكون الوضع مع المنتخب الدنماركي، لأنهم سرعان ما ينظمون صفوفهم فور فقدان الكرة".

ولكنه يعتقد أنهم إذا واصلوا اللعب بمثل هذا المستوى المرتفع، مثلما فعلوا مؤخراً، سيكون بإمكانهم التأهل.