هوتير يحلم بإعادة مونشنجلادباخ إلى«القارية»

مونشنجلادباخ (د ب أ)

يريد آدي هوتير المدير الفني الجديد لفريق بروسيا مونشنجلادباخ، أن يعود بالفريق للمشاركة في البطولات الأوروبية في أسرع وقت ممكن.

وقال هوتير أثناء تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الجمعة: علينا تقبل هذا العبء المزدوج مرة أخرى، يجب أن يكون لدينا هدف القتال لاحتلال أحد المراكز التي تؤهل بوروسيا مونشنجلادباخ للعب في البطولات القارية.

في الموسم الماضي، لم يتأهل مونشنجلادباخ لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة، تحت قيادة المدرب السابق ماركو روز، الذي انتقل لتدريب بروسيا دورتموند.

ووافق هوتير «51 عاماً» بالفعل على تدريب مونشنجلادباخ بعقد مدته ثلاثة أعوام بنهاية مارس الماضي، بينما كان يدرب آينتراخت فرانكفورت.

بعد هذا، ساءت الأجواء في فرانكفورت، وفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في المراحل الأخيرة من الدوري.

وقال هوتير، الذي واجه انتقادات من جماهير النادي وإدارته: كنت أود قيادة فرانكفورت للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن الأمور لم تكن جيدة في النهاية. ودفع بروسيا دورتموند 5. 7 مليون يورو للحصول على خدمات هوتير.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبروسيا مونشنجلادباخ: لدى آدي مستوى عال من الخبرات، درب أندية مختلفة، لديه فكرة عن كرة القدم، وهو كشخص شديد التواصل مع الآخرين.

وتواجد هوتير في مونشنجلادباخ منذ أمس الأول الأربعاء.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع سيخوض أول حصة تدريبية، وستكون مفتوحة للجماهير.