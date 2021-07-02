في ويمبلدون.. روبليف «الثالثة ثابتة»!

لندن (أ ف ب)

عانى الروسي أندريه روبليف المصنف خامساً لبلوغ الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث احتاج إلى قرابة ثلاث ساعات لتخطي عقبة الإيطالي فابيو فونييني 6-3 5-7 و6-4 و6-2 الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ابن الـ23 عاماً إلى هذا الدور في البطولة الإنجليزية، التي يشارك في قرعتها الرئيسية للمرة الثالثة «خرج من الدور الثاني عامي 2017 و2019 ولم يتجاوز التصفيات عامي 2015 و2016».

وبعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم على فونييني «تغلب عليه في كأس رابطة المحترفين» والثالث فقط من أصل ثماني مواجهات بينهما، يلتقي روبليف الآن الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييجو شفارتسمان التاسع والمجري مارتون فوشوفيتش.

وبلغ الدور ذاته الروسي كارن خاتشانوف المصنف 25 بفوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-4 و6-4. وهي المرة الثانية من أصل أربع مشاركات التي يصل فيها ابن الـ25 عاماً إلى الدور الرابع في ملاعب عموم إنجلترا، وهو سيلتقي البريطاني دانيال إيفانز الثاني والعشرين أو الأميركي الآخر سيباستيان كوردا.

وعند السيدات، لم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية صعوبة تذكر بحجز بطاقتها إلى الدور الرابع للمرة الأولى، في رابع مشاركة لها «لم تتجاوز سابقاً الدور الثاني»، وذلك بفوزها على ابنة الـ19 ربيعاً الكولومبية ماريا أوساريو سيرانو 6-صفر و6-3 في ساعة و15 دقيقة.

وتلتقي ابنة الـ23 عاماً الفائزة بلقبين هذا العام من أصل 10 في مسيرتها حتى الآن والطامحة لبلوغ ربع النهائي للمرة الأول في الجراند سلام، مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثامنة عشرة التي فازت بدورها على الأميركية الأميركية شيلبي رودجرز 6-1 و6-4.

وعلى غرار سابالينكا المصنفة رابعة عالمياً، لم تجد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة سابعة في البطولة، صعوبة تذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الرابع، بفوز ساحق على الرومانية إيرينا بيجو 6-1 و6-صفر. واحتاجت ابنة العشرين عاماً التي فاجأت العالم بإحرازها لقب بطولة رولان جاروس العام الماضي قبل أن تودّع نسخة هذا العام من ربع النهائي، الى 55 دقيقة فقط لكي تواصل مشوارها على ملاعب عموم إنجلترا.

وتشارك شفيونتيك للمرة الثانية فقط في البطولة الإنجليزية بعد عام 2019 «ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا»، حين انتهى مشوارها عند الدور الأول، وهي ستلتقي في الدور الرابع الفائزة من مباراة الإسبانية جاربينيي موجوروسا الحادية عشرة والتونسية أنس جابر الحادية والعشرين.

وبلغت الدور ذاته التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة وذلك للمرة الأولى منذ 2017، حين حققت أفضل نتيجة لها في البطولة الإنجليزية بوصولها إلى نصف النهائي، بفوزها السهل أيضاً على مواطنتها تيريزا مارتنيتسوفا 6-3 و6-3 في ساعة و38 دقيقة.

وتلتقي بليشكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الجراند سلام وصولها إلى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016، حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر، في الدور المقبل الأميركية سلون ستيفنز، بطلة فلاشينج ميدوز لعام 2017 ووصيفة رولان جاروس لعام 2018، أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.