جراحة الكاحل تبعد جواو فيليكيس

مدريد (أ ف ب)

خضع نجم الوسط البرتغالي جواو فيليكس، لعملية جراحية في كاحله الأيمن الجمعة في بورتو، وذلك بحسب ما أعلن فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال أتلتيكو في بيان إن جواو فيليكس أجرى عملية جراحية في كاحله الأيمن، على يد البروفيسور نييك فان دايك من جامعة أمستردام، حيث أجريت العملية الجراحية صباح الجمعة في بورتو، تحت إشراف الخدمات الطبية في أتلتيكو مدريد.

ولم يحدد بطل الدوري الإسباني المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن الصحافة الإسبانية أشارت إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وبالتالي سيعود إلى نادي العاصمة في مستهل موسم 2021-2022.

وعانى ابن الـ21 عاماً الذي انضم لأتلتيكو من بنفيكا في صيف 2019 مقابل 127 مليون يورو، لفترة طويلة من كاحله الذي تلقى ضربة في 21 نوفمبر 2020 ضد بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.

وعاد البرتغالي وتعرض لضربة في الكاحل ذاته بعد سبعة أيام خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد فالنسيا، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مهامه مع نادي العاصمة والمساهمة في قيادته إلى إحراز لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2014.

كما استدعي إلى تشكيلة بلاده لخوض نهائيات كأس أوروبا، إلا أنه لم يشارك لأكثر من 27 دقيقة، وكانت في المباراة الأخيرة قبل توديع البطولة، والتنازل عن اللقب بعد الخسارة الأحد أمام بلجيكا صفر-1 في ثمن النهائي.