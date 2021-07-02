كروس يعتزل «المانشافت»

برلين (د ب أ)

أعلن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي وإنهاء مشواره مع المنتخب الألماني، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، وذلك عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية «يورو 2020».

وأعلن كروس «31 عاماً» قراره عبر المدونة الصوتية الخاصة به "إينفاخ مال لوبين" بودكاست، والتي يديرها مع شقيقه فيليكس.

وقال كروس: القرار حسم، ولا رجعة فيه، وأضاف: إنه قرار لعائلتي ولي، لأنه سيكون أمراً جيداً أيضاً بالنسبة لي أن أتواجد مع عائلتي لوقت أطول، أود أن أكون متواجداً مع عائلتي كزوج وأب.

وشارك كروس في 106 مباريات مع المنتخب الألماني، آخرها المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي صفر / 2 على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر من يورو 2020.

وشارك كروس في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من بينها نهائيات مونديال 2014، التي توج بها المنتخب الألماني في البرازيل، وقد شارك في نسختي 2010 و2018 أيضاً.

وصعد كروس من قطاعات المراحل العمرية في بايرن ميونيخ، وتألق خلال فترة إعارته لفريق باير ليفركوزن وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2014.

وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وحقق معه نجاحاً كبيراً في المنافسات المحلية، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الألمان في جيله.