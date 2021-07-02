مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا ويعيد هيتون





لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه خوان ماتا لمدة عام واحد، ليظل ضمن صفوف الفريق حتى يونيو 2022 ، كما أعلن تعاقده مع حارس المرمى توم هيتون.

وكان خوان ماتا «33 عاماً» قد انتقل من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد في يناير 2014، وشارك في 273 مباراة مع الفريق سجل خلالها 51 هدفاً.

وكان من أبرز أهداف خوان ماتا، ثنائيته في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في عام 2015،وهدفه في شباك كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، والذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد 2 / 1 .

وذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه على الإنترنت، أنه من خلال العروض الجيدة لخوان ماتا داخل الملعب وشخصيته خارج الملعب، أصبح واحداً من اللاعبين ذوي الشعبية الكبيرة بالفريق خلال الأعوام الماضية، كما يحظى بتقدير كل زملائه.

كذلك أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع حارس المرمى الإنجليزي الدولي توم هيتون بعقد يستمر حتى يونيو 2023، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وكان هيتون «35 عاماً» قد قضى 13 عاماً ضمن صفوف مانشستر، كما لعب لفرق كارديف سيتي وبريستول سيتي وبيرنلي وأستون فيلا، وشارك في ثلاث مباريات مع منتخب بلاده.

وينضم هيتون إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أستون فيلا.

قال هيتون: أراها فرصة رائعة لأنني ما زلت أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه، وأضاف أنه يتطلع إلى المشاركة والتنافس مع الحراس الآخرين، مؤكدا ًأنه يتمتع بحالة جيدة.