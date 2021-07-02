سموحة يجبر الأهلي على إغلاق ملف بيراميدز

القاهرة (د ب أ)

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، جلسة مع جهازه المعاون لبدء التحضير لمباراة سموحة المقررة بعد غدٍ الأحد بالإسكندرية، في إطار منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وطالب لاعبيه بطي صفحة مباراة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة.

وتلقى الأهلي صدمة بإهدار نقطتين إثر تعادله مع بيراميدز 2 / 2 مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري.

وجاءت جلسة المدير الفني موسيماني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي سينفذه الفريق في بداية التحضير لمباراة سموحة، حسب ما ذكره النادي بموقعه على الإنترنت. وأدى الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب "التتش"، واشتمل على جانب بدني وتدريبات بالكرة.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حالياً، للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على الدوري الممتاز.

وشهد المران تعرض لاعب الظهير الأيسر محمود وحيد للإصابة بكدمة قوية في القدم، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.