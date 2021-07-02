فرستابين الأسرع في تجارب «النمسا الكبرى»



فيينا (رويترز)

فيينا (رويترز) سجل الهولندي المتألق ماكس فرستابين سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبري، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، على الحلبة الخاصة بفريقه اليوم الجمعة.

وفي يوم الأحد الماضي فاز فرستابين «23 عاماً» بسباق جائزة ستايريان الكبرى على نفس الحلبة من مركز الانطلاق الأول، وسيسعى مطلع الأسبوع المقبل إلى تحقيق الفوز بثالث سباق على التوالي وبخامس سباق في الموسم الحالي.

وتفوق فرستابن على الجميع في جولة التجارب الصباحية اليوم، عندما سجل دقيقة واحدة و05.143 ثانية، بينما احتل سائقا فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين الثاني والثالث على الترتيب. واحتل البريطاني الشهير لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركز السابع.

وفي الترتيب العام لقائمة السائقين يتخلف هاميلتون بفارق 18 نقطة عن فرستابن، بعد أول ثماني جولات من الموسم. وبعد ظهور مشكلات في الإطارات في سباق أذربيجان، تختبر فرق البطولة إطارات جديدة من بيريلي أكثر قوة، وقد يتم السماح باستخدامها بداية من سباق جائزة بريطانيا الكبرى في وقت لاحق الشهر الجاري، إذا تمت الموافقة عليها.

وسجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس رابع أسرع زمن في الجولة، متقدما مباشرة على الياباني الصاعد يوكي تسوندوا سائق ألفا تاوري، بينما احتل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق ألفا روميو المركز السادس.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني المركز الثامن. وشهدت الجولة مشاركة أسماء جديدة في تجارب الفئة المتميزة لأول مرة مثل سائق التجارب الصيني جوانيو تشو، الذي ظهر في تجارب الجمعة للمرة الأولى عندما قاد سيارة فريق ألباين الخاصة بالإسباني المخضرم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين.

كما شارك الإسرائيلي الصاعد روي نيساني ولأول مرة أيضاً مع فريق وليامز، بينما قاد البريطاني كالوم إيلوت سيارة تابعة لفريق ألفا روميو.

وكان تشو الصيني متصدر بطولة الفئة الثانية هو الأسرع بين هؤلاء البدلاء الجدد، عندما احتل المركز 14.