«مدرب عام أجنبي» في الشارقة

علي معالي (الشارقة)

يبدأ لاعبو فريق الشارقة البرازيليين في التوافد على الشارقة، وذلك استعداداً لانطلاق التدريبات للموسم الكروي الجديد، حيث سيتواجد يصل إيجور كورنادو ولوان بيريرا الذي تم الاتفاق على تجديد التعاقد معه، وماركوس ميلوني، ومن المتوقع وصول كايو لوكاس أيضاً في ظل اقتراب المفاوضات من النهاية السعيدة لجماهير الشارقة بعد التوصل مع ناديه البرتغالي بنفيكا إلى صيغة جيدة ومناسبة بالانتقال لصفوف «الملك».

ومن المفاجآت القوية والجيدة التي تخطط لها شركة كرة القدم برئاسة عبدالله العجلة هي التعاقد مع مدرب عام أجنبي يكون مساعداً مع عبدالعزيز العنبري المدير الفني للفريق، له سيرته الذاتية المتميزة، وسوف يعلن النادي عن هذه الصفقة التي ستكون دعماً كبيراً للجهاز الفني الحالي الذي لن يتم الاستغناء عن أي عنصر من عناصره، بل سيكون المدرب الجديد سنداً قوياً للجهاز الحالي.

ومن المتوقع أيضاً أن يعلن النادي خلال الساعات المقبلة عن إتمام انتقال صفقة كايو لوكاس، والمهاجم الجديد بديلاً عن البرازيلي ويلتون سواريز الذي عاد لبلاده بعد أن تأكدت إدارة النادي من أن اللاعب ما زال يعاني من المرض.

ومن الواضح أن هناك حالة استقرار على اختيار عنصر الفريق الجديد في خط الهجوم إضافة إلى نجاح إدارة الفريق في إتمام صفقات محلية من لاعبين لديهم الصبغة الهجومية الجيدة مثل أحمد العطاس ومن قبله عبدالله كاظم، وكذلك ماجد راشد الموهبة الكروية التي ينتظرها مستقبل جيد في البيت الملكي.