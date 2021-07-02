بني ياس يدشن تحضيرات الموسم الجديد غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يبدأ الفريق بني ياس لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد غداً «السبت» بالفحوص الطبية، حيث يخضع كل لاعب لفحص طبي شامل قبل الانخراط في فترة الإعداد التي ستبدأ بالتدريبات بعد غدٍ. وتقام الفحوص بمقر النادي بالشامخة تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، ومن المقرر أن تتواصل الفحوص لمدة يومين، ثم يبدأ التجمع الرسمي «الاثنين»، بعدها يدخل الفريق معسكر في مدينة الفجيرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني دانييل إيسايلا تقسيم فترة الإعداد على فترتين الأولى بمعسكر الفجيرة تبدأ بعد غد وتستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك ثم تبدأ الفترة الثانية بمعسكر في أبوظبي حتى بداية الموسم.

على جانب آخر يصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني إيسايلا إلى أبوظبي غداً كما يصل الثنائي الأجنبي الصربي ساشا والأرجنتينيان سواريز وخمينيز في نفس اليوم أيضاً على أن ينخرطوا في التدريبات مع الفريق عقب استكمال كافة الإجراءات والفحوص الطبية.

ولا يزال البحث جارياً عن مهاجم بديل للبرازيلي جواو بيدرو هداف الفريق في الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً والمنتقل إلى الوحدة هذا الموسم بعد انتهاء فترة إعارته من الظفرة إلى بني ياس.

