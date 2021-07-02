لابا: فخور بثقة «الزعيم» واستمرار عقدي حتى 2024

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم، تمديد عقد مهاجمه التوجولي لابا كودجو، حتى عام 2024. وأعرب لابا كودجو، عن سعادته البالغة بتمديد عقده مع العين.

وقال: إن الثقة الكبيرة التي منحتها لي إدارة النادي بتمديد عقدي، تعزز من مسؤوليتي في الدفاع عن شعار «الزعيم» بالصورة المشرفة التي تتسق مع طموحات جماهير هذا النادي الكبير.

وأضاف: أهداف الأندية الكبيرة دائماً واضحة، وإن كانت هناك تحديات، فلابد من تجاوزها بمضاعفة الجهود والرغبة القوية على إسعاد الجماهير الوفية، وإظهار روح القتال والتحدي والجدية، ونعد جماهيرنا بالعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل.